Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kavşakta cip ile otomobil çarpıştığı ve 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Denizli-Aydın yolundaki Nazilli sanayi kavşağında meydana geldi. Yeni Mahalle 22 Sokak'tan gelerek kavşağa girmeye çalışan Ecehan Elmas'ın kullandığı cip ile Denizli'den Aydın'a giden Mertcan Karakoç yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkıp, takla atarak, ters döndü. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Mertcan Karakoç ile yanındaki Onur Batur (24) yaralanırken, Ecehan Elmas ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekiplerinin otomobilden çıkardığı 2 yaralı, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.