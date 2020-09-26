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Çapa saldırganı tutuklandı! Sağlık personelini darp etmişti

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Giriş: 26.09.2020 16:46
Güncelleme:26.09.2020 16:49
Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanını darp eden şüpheli Furkan T. sevk edildiği adli makamlarca ‘Kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince dün saat 10.20 sıralarında Fatih ilçesi İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde meydana gelen "Kasten Yaralama" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Hastane personeli olan Rıfat B. isimli şahıs tedavi için hastaneye geldiği öğrenilen Furkan T. isimli şahsı maske takması konusunda uyarmış, iki şahıs arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, çıkan kavga neticesinde Rıfat B. isimli hastane çalışanı Furkan T. isimli şahıs tarafından darp edilmek suretiyle yaralanmıştı.

Furkan T. isimli şüpheli şahıs görevlilerimiz tarafından yakalanarak muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili yakalanan ve benzer suçlardan kaydının olduğu ayrıca Ceza İnfaz Kurumu'ndan denetimli serbestlik şartıyla yeni çıkmış olduğu anlaşılan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Emir SOMER/SABAH

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