Canlı yayında mobbing! A Haber’de renkli anlar

İş yerlerinde baskı, yıldırma, dışlama ve hakarete maruz kalan çalışanlar için yeni bir dönem başlıyor. Cumhurbaşkanlığı, mobbing yani psikolojik şiddete karşı önemli bir adım attı. Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeyle birlikte işverenlerin ve yöneticilerin sorumlulukları artırıldı, mağdurlar için yeni başvuru yolları açıldı. Peki iş yerlerinde mobbinge karşı hangi önlemler alınacak? Hangi durumlar mobbing sayılıyor? Mobbinge uğrayanlar nereye başvuracak? Konu A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün'de masaya yatırıldı. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Canlı yayında renkli anlar yaşandı…

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