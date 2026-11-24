2027 trafik cezaları belli oldu! Kırmızı ışıkta geçmenin cezası 6 bin 391 TL

2027 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak yüzde 27,83'lük yeniden değerleme oranı trafik cezalarına da yansıyacak. Yeni yılda kırmızı ışıkta geçmenin cezası 6 bin 391 liraya yükselirken drift atmanın cezası 178 bin, trafikte kavga etmenin cezası ise 230 bin liraya ulaşacak. A Haber muhabiri Abdullah Ünver, yeni trafik cezalarının detaylarını canlı yayında aktardı.