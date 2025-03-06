Mobbing için genelge Resmi Gazete’de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla iş yerlerinde psikolojik tacizin (mobbing) önlenmesine yönelik düzenlemeleri içeren genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, çalışanların psikolojik tacize karşı korunması ve bu tür vakalarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi için yapılacak düzenlemeler sıralandı.

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