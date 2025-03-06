Tüm çalışanları ilgilendiren mobbing genelgesi! Anında ALO 170'i arayabilirsiniz
İş yerlerinde artan mobbinglerle mücadeleye yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hazırlandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan genelge, bu alanda önemli düzenlemeler içeriyor. 7 maddenin dikkat çektiği genelgede kasıtlı ve sistematik psikolojik şiddete karşı çalışanların ALO 170'i arayabileceğinin altı çizildi. Öte yandan bu konuda iş veren ve yöneticilere büyük sorumluluk düştüğü vurgulandı.
Çalışanları iş yerlerinde psikolojik tacizden korumayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yedi maddeden oluşan genelge, psikolojik tacizin önlenmesine yönelik tedbirleri içeriyor.
7 MADDEDE SIRALANDI! KASITLI VE SİSTEMATİK PSİKOLOJİK TACİZ...
Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı.
MOBBINGE MARUZ KALANLAR ALO 170'İ ARAYABİLİR
Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatıldı.
İŞVEREN VE YÖNETİCİLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR
Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Ayrıca, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.
"PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU" YENİDEN YAPILANDIRILDI
Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.