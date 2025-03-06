Tüm çalışanları ilgilendiren mobbing genelgesi! Anında ALO 170'i arayabilirsiniz

Yeni düzenlemeler, çalışanların ruh sağlığını korumaya yönelik adımları içeriyor. (ahaber.com.tr)

ÖZEL HAYATIN KORUNMASINA VURGU

Bu kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.

Genelgede ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi.