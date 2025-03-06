Yaşam

Tüm çalışanları ilgilendiren mobbing genelgesi! Anında ALO 170'i arayabilirsiniz

İş yerlerinde artan mobbinglerle mücadeleye yönelik bir Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hazırlandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Çalışanların haklarını korumayı ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlayan genelge, bu alanda önemli düzenlemeler içeriyor. 7 maddenin dikkat çektiği genelgede kasıtlı ve sistematik psikolojik şiddete karşı çalışanların ALO 170'i arayabileceğinin altı çizildi. Öte yandan bu konuda iş veren ve yöneticilere büyük sorumluluk düştüğü vurgulandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tüm çalışanları ilgilendiren mobbing genelgesi! Anında ALO 170'i arayabilirsiniz

Çalışanları iş yerlerinde psikolojik tacizden korumayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yedi maddeden oluşan genelge, psikolojik tacizin önlenmesine yönelik tedbirleri içeriyor.

İş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik alınan yeni tedbirler çalışanları korumayı amaçlıyor. (ahaber.com.tr)İş yerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik alınan yeni tedbirler çalışanları korumayı amaçlıyor. (ahaber.com.tr)

7 MADDEDE SIRALANDI! KASITLI VE SİSTEMATİK PSİKOLOJİK TACİZ...

Genelgede, iş yerlerinde kasıtlı ve sistematik olarak yapılan psikolojik tacizin önlenmesinin elzem olduğu vurgulandı.

MOBBİNG İÇİN GENELGE RESMİ GAZETE'DE

MOBBINGE MARUZ KALANLAR ALO 170'İ ARAYABİLİR

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanların, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu, ALO 170 gibi çeşitli platformlara başvurabileceği hatırlatıldı.

Psikolojik tacize maruz kalan çalışanlar, destek almak için ALO 170 hattına başvurabiliyor. (ahaber.com.tr)Psikolojik tacize maruz kalan çalışanlar, destek almak için ALO 170 hattına başvurabiliyor. (ahaber.com.tr)

İŞVEREN VE YÖNETİCİLERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR

Genelgede, iş yerlerinde psikolojik tacizle mücadelenin, öncelikle işveren ve yöneticilerin sorumluluğunda olduğu belirtildi. Ayrıca, farkındalık artırıcı eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasına özen gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

"PSİKOLOJİK TACİZLE MÜCADELE KURULU" YENİDEN YAPILANDIRILDI

Genelge kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde "Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu" yeniden yapılandırıldı.

Yeni düzenlemeler, çalışanların ruh sağlığını korumaya yönelik adımları içeriyor. (ahaber.com.tr)Yeni düzenlemeler, çalışanların ruh sağlığını korumaya yönelik adımları içeriyor. (ahaber.com.tr)

ÖZEL HAYATIN KORUNMASINA VURGU

Bu kurul, ülke çapında politikalar belirleyecek, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine edecek ve kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları yürütecek.
Genelgede ayrıca, iş yerlerinde soruşturma yürütülürken, çalışanların özel hayatlarının korunması için hassas davranılması gerektiğinin de altı çizildi.

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