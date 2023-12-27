27 Aralık 2023, Çarşamba
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Çankırı’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER
Son dakika deprem haberi... Çankırı'da saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.