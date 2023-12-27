Çankırı’da 4,5 büyüklüğünde deprem | SON DEPREMLER

Son dakika deprem haberi... Çankırı'da saat 16.04'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çankırı'nın Ilgaz ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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