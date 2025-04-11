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Çanakkale’de şüpheli kutu fünye ile patlatıldı

Çanakkale’de şüpheli kutu fünye ile patlatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.04.2025 20:26
Çanakkale'de saat 14.00 sıralarında kentin en işlek yerlerinden biri olan Kemalpaşa Mahallesi Değirmenlik Sokak’ta 5 katlı bir apartmanın girişine bırakılan kutu paniğe neden oldu. Kutuyu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Daha sonra bölgeye bomba imha uzmanı geldi. Alanda inceleme yapan bomba imha uzmanı, şüpheli kutuyu fünye ile patlattı. Patlatılan kutudan çok sayıda kağıt çıktı.
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Çanakkale’de şüpheli kutu fünye ile patlatıldı
Çanakkale’de şüpheli kutu fünye ile patlatıldı
Çanakkale’de şüpheli kutu fünye ile patlatıldı
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