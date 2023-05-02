Çanakkale’de pusula denizanası tehlikesi

Çanakkale Boğazı'nda, son bir yıldır sayıları artan zehirli pusula denizanaları balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Uzmanlar temas halinde pusula denizanalarının insan sağlığı içinde tehlikeli olduğunu belirtiyor. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı. Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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