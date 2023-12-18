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Çanakkale'de Lapseki'ye bağlı Umurbey Beldesi su altında kaldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.12.2023 11:44
Sel sonrası evlerin su altında kaldığı Çanakkale Lapseki'ye bağlı Umurbey Beldesi’ndeki son durumu A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden canlı yayında aktardı.
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