14 Ağustos 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın
Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın

Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2025 17:47
Yangın, saat 15.30 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi Çitlembik Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. Yangının çıktığı dairede yaşayan karı koca çift dumandan etkilenirken kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başardı. Çiftin evinde beslediği kediler de ekipler tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Kadın, daha sonra tedbir amaçlı ambulans ile hastaneye sevk edildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın
Valilik yasağına rağmen denizde can pazarı!
Valilik yasağına rağmen denizde can pazarı!
Kamyonet önüne çıkan tırla çarpıştı: O anlar kamerada
Kamyonet önüne çıkan tırla çarpıştı: O anlar kamerada
Mersin’de ikinci orman yangını Anamur’da çıktı
Mersin'de ikinci orman yangını Anamur'da çıktı
Kars’ın mavi incisi Çıldır Gölü’nde yelkenler fora
Kars'ın mavi incisi Çıldır Gölü'nde yelkenler fora
Sakarya’da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok!
Sakarya’da yüksek ses ve abart egzoza geçit yok!
Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi
Kartal’da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu
Kartal’da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu
Fırtınada ağaç, baba ve kızının üzerine devrildi!
Fırtınada ağaç, baba ve kızının üzerine devrildi!
Adana’da yerleşim yerinde korkutan yangın
Adana'da yerleşim yerinde korkutan yangın
Kontrolden çıkan beton mikseri refüje devrildi!
Kontrolden çıkan beton mikseri refüje devrildi!
Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın
Beşiktaş’ta 5 katlı binada korkutan yangın
Bingöl’de trafik kazası
Bingöl'de trafik kazası
Daha Fazla Video Göster