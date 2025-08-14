Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'nun eski eşi bakın kimmiş! Oğlunu kimse bilmiyor...

2025 yılının ilk aylarında aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın hayatı, "Tatlı Dillim" filmiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Merhum sanatçının, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte 'Yumurcak' filminde annesiyle birlikte kamera karşısına geçen İnanoğlu'nun ilk eşi ve gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...