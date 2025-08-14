14 Ağustos 2025, Perşembe

Filiz Akın'ın oğlu İlker İnanoğlu'nun eski eşi bakın kimmiş! Oğlunu kimse bilmiyor...

2025 yılının ilk aylarında aramızdan ayrılan Yeşilçam yıldızı Filiz Akın'ın hayatı, "Tatlı Dillim" filmiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Merhum sanatçının, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu hakkında şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. İşte 'Yumurcak' filminde annesiyle birlikte kamera karşısına geçen İnanoğlu'nun ilk eşi ve gözlerden uzak büyüttüğü oğlu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.08.2025 16:20 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 16:20
Türkan Şoray, Fatma Girik ve Hülya Koçyiğit'le "Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından biri" olarak gösterilen Filiz Akın, 21 Mart 2025 tarihinde aramızdan ayrıldı. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan usta oyuncudan geriye unutulmaz filmleri kaldı.

Bir dönem, Tarık Akan, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Metin Akpınar gibi usta oyuncularla kamera karşısına geçen merhum oyuncu, "Tatlı Dillim" filminin TV'de yayınlaması üzerine gündeme geldi.

Yeşilçam yıldızı Filiz Akın, 1964-1974 yılları arasında merhum yönetmen ve yapımcı Türker İnanoğlu ile evli kalmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğluna İlker İnanoğlu adını vermişti. Hatta, "Yumurcak" serisinde oğluyla birlikte kamera karşısına geçirmişti.

İLK EŞİ BAKIN KİM

Ünlü oyuncu İlker İnanoğlu, kaiyerinin yanı sıra yaptığı eviliklerle de dikkat çekiyor.

Bir dönem Amerika'da yaşayan İlker İnanoğlu, Amerikalı sevgilisi Terry Chloe Holguin ile nikah masasına oturmuş ve Berker adında bir oğlu olmuştu.

İlker İnanoğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü oğlu

İşte İnanoğlu'nun eski eşleri...

Chloe

Biricik Suden (1986-1988)

Yeşim Salkım (2006-2007)

Zeynep Mulu (2013-2017)