14 Ağustos 2025, Perşembe

Kartal'da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu
Kartal’da rüzgar nedeniyle 7 katlı binanın çatısı uçtu

Giriş: 14.08.2025 17:53
Olay, Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısı aşırı rüzgarda yerinden sökülerek ayrıldı. Rüzgar sonucu çatının bir kısmı sokağa düşerek park halindeki bir araca ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve İtfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı. Ekipler, rüzgarın şiddeti nedeniyle binanın çatısına müdahale edemedi.
