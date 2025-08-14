Adana’da yerleşim yerinde korkutan yangın

14 Ağustos 2025, Perşembe

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 17:49
Olay, Merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde Sungurbey Lisesi çevresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle ağaçlık alanda yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye itfaiye ekiplerini sevk etti. Henüz müdahalenin başlamadığı yangının olduğu çevredeki vatandaşlar tedirgin oldu. Ekiplerin kısa sürede bölgeye gelerek yangına müdahale etmesi bekleniyor.
