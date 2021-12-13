13 Aralık 2021, Pazartesi
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Çanakkale’de ısırdığı çikolatanın içerisinden poşet çıktı
Çanakkale’de, bir market zincirinden aldıkları bitter çikolatanın içerisinden poşet çıktı. Sadece ölçülü bir şekilde bitter çikolata yiyebilen diyabet hastası olan bir kız, artık çikolata da yemek istemediğini söyledi.