Çanakkale içinde vurdular beni… Aynalı çarşı türküsünün hikayesi ne? İşte türkülerde Çanakkale ağıtları | Çanakkale türküleri

Anadolu halkının kahramanlığını destanlaştırdığı savaşlardan biri, Çanakkale cephelerinde 107 yıl önce yaşandı. Büyük zorluklarla verilen bu mücadelede, Anadolu halkının bağımsızlığı için neler yapabileceğine bütün dünya şahit oldu. O tarihi mücadele türkülere de konu oldu. O türkülerden biri "Aynalı çarşı" diğeri ise "Hey onbeşli onbeşli". İşte o türkülerin hikayeleri...

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