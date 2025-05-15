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Can Ataklı’nın atv yalanı sosyal medyada alay konusu oldu

Can Ataklı'nın atv yalanı sosyal medyada alay konusu oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.05.2025 15:08
Güncelleme:15.05.2025 15:09
Gazetecilik kalemini CHP trollüğü için kullanan Can Ataklı, eşine az rastlanır bir skandala imza attı. Ataklı, dün akşam atv'de yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi takımların seremonide istiklal marşını okuduğu sırada yayıncı kuruluş tarafından marşın ikinci kısmının okunmadan reklama gittiğini söyledi. Troll kimliğiyle ün kazanan Ataklı, tüm Türkiye'nin gözlerine bak baka uydurduğu bu yalanla sosyal medyada alay konusu oldu.
Can Ataklı’nın atv yalanı sosyal medyada alay konusu oldu
Can Ataklı sosyal medyada alay konusu oldu
Can Ataklı sosyal medyada alay konusu oldu
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