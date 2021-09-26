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Çamlıhemşin beyaza boyandı! Araçlar yolda mahsur kaldı

DHA
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Giriş: 26.09.2021 16:25
Rize Çamlıhemşin’de Yukarı Kavron Yaylası, kar yağışının ardından beyaza boyandı, bir takım sürücüler araçları ile yolda mahsur kaldı.

Doğu Karadeniz'in sahil tarafında soğuk hava dalgası ile birlikte sağanak, yüksek bölgelerde de yer yer kar yağışı etkili oluyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron Yaylası da kar yağışının ardından beyaza boyandı.

Yer yer etkili olan kar yağışı sebebiyle yaylaya çıkan bir takım yollar kapandı, bir takım sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Sürücüler kara saplanan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, iş makineleri ile kapanan yayla yolunu yeniden ulaşıma açtı.

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