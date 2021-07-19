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Camilerde Kurban Bayramı hazırlıkları! Dezenfekte ediliyor

A Haber
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Giriş: 19.07.2021 12:33
Camilerde bayram temizliği yapılıyor. A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları İstanbul Gaziosmanpaşa'da dezenfekte işlemleri süren camiden aktardı.

Kurban Bayramı öncesi camilerde bayram hazırlıkları sürüyor. İstanbul Gaziosmanpaşa'da belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Bayram namazının temiz bir ortamda kılınması için halılar süpürülüyor, kürsüler ve avizelerin detaylı temizliği yapılıyor.

Gelecek olan cemaatin ferah ve hoş kokular içinde ibadet edebilmesi için gülsuyu kullanılıyor.

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