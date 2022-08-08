08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Cam silen kadın 5. kattan düşerek feci şekilde can verdi! Kocasının son bakışı kızının feryadı boğazları düğümledi
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde evde temizlik yapan 41 yaşındaki kadın, pencereyi sildiği sırada dengesini kaybederek 5. kattan aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek feci şekilde yaşamını yitiren kadının, kötü haberi duyup gelen kocasının son bakışı boğazları düğümledi. Kızı da bir yakınına sarılarak “annem” diye ağladı…