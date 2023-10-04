Çalınan araç nasıl bulunuyor? İşte çalıntı araç inceleme atölyesi

Kocaeli Emniyeti, çalınan araçların kime ait olduğunun tespiti için araç atölyesi kurdu. Araçların tespitinin nasıl yapıldığını A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.

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