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Çalınan araç nasıl bulunuyor? İşte çalıntı araç inceleme atölyesi

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 14:02
Kocaeli Emniyeti, çalınan araçların kime ait olduğunun tespiti için araç atölyesi kurdu. Araçların tespitinin nasıl yapıldığını A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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Çalınan araç nasıl bulunuyor?
Çalınan araç nasıl bulunuyor?
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