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Çakal boğazından yakaladı! Yavru kuzuyu böyle kurtardı

DHA
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Giriş: 15.11.2020 10:06
Güncelleme:15.11.2020 10:50
Koceli'nin Derince ilçesinde bir çakalın boğazından yakaladığı yavru kuzuyu götürürken gören Turan Güneş, müdahalede bulunarak kuzuyu kurtardı. Kuzuyu veterinere götüren ve tedavisini yaptıran Güneş, 'Kınalı' adını verdiği kuzuya 20 gün evinde baktıktan sonra köyüne götürdü.

Koceli'nin Derince ilçesinde bir çakalın boğazından yakaladığı yavru kuzuyu götürürken gören Turan Güneş, müdahalede bulunarak kuzuyu kurtardı. Kuzuyu veterinere götüren ve tedavisini yaptıran Güneş, 'Kınalı' adını verdiği kuzuya 20 gün evinde baktıktan sonra köyüne götürdü.

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