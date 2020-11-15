Çakal boğazından yakaladı! Yavru kuzuyu böyle kurtardı

'ADINI 'KINALI' KOYDUK'

Daha sonra yavru kuzuyu evine götürdüğünü belirten Güneş, "Yaklaşık 20 gün evde baktık. Yaramazlık yapsa da çocuklarımıza eşlik etti. Adını da 'Kınalı' koyduk. Şimdi de köyümüzde, çiftlik evimizde bu kuzuya bakıyoruz. Köy sakinleri kuzuya çok ilgi gösteriyorlar, köylülerin maskotu oldu. Zaten çok cana yakın bir hayvan. Şu anda tüm yaraları iyileşti, sağlığına kavuştu, bakımları devam ediyor. Bizim zaten çocuklarımızın hayvanlara karşı büyük bir sevgisi var. Evimizde bir tane de kedimiz var onun da bacağı kırılmıştı, ikisine birden baktık. Kuzu şu anda ailemizden biri gibi, çok seviyoruz. Eşim, çocuklarım arada buraya gelerek kendisini ziyaret ediyor, seviyor. Biz bu kuzuyu doğal yaşam parkı Ormanya'ya vermek istedik, küçük olduğu için kabul etmediler. Biraz daha büyüdükten sonra ya Ormanya'ya ya da bir dostumuzun çiftliğine vereceğiz" dedi.

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