27 Kasım 2025, Perşembe

Haberler Yaşam Videoları Paletlerin altında kalmaktan sonra anda kurtuldu
Paletlerin altında kalmaktan sonra anda kurtuldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.11.2025 16:06
Olay, Bursa'nın Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo içinde bulunan bir işçi forkliftle yüklediği paletleri üst üste istiflemek istedi. Ancak son bıraktığı parti dengesiz olunca, paletler yere devrildi. O sırada forkliftin hemen yanında bulunan kadın çalışan, devrilen paletlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı.
