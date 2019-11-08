Çağlayan Adliye Sarayı'ndaki intihar anının görüntüleri ortaya çıktı

Çağlayan’da öğle saatlerinde İstanbul Adalet Sarayı’nda 4. katta bulunan İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına girdi. "Alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye atmak" suçundan 4 ay 5 gün hapis cezasına çarptırılan ve hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakılan İbrahim Özkan, daha sonra 7. kata çıkarak Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin önüne geldi. Görgü tanıklarından elde edilen bilgiye göre bir süre duruşma listesini inceleyen Özkan daha sonra aşağı atlayarak intihar etti. Özkan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı.