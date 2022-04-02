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Caddebostan’da deniz 2 metre çekildi! Yer yer kirlilik görüldü

İHA
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Giriş: 02.04.2022 17:26
Kadıköy'de Caddebostan sahilinde deniz hemen hemen 2 metre çekilirken, açıklarındaki bir bölgede yer yer kirlilik olduğu kameralara yansıdı. Sahil havadan drone ile görüntülendi.

Kadıköy Caddebostan sahilinde denizin hemen hemen metre kadar çekildiği görüldü. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar denizin çekildiğini gördüklerinde şaşkınlıklarını ifade etti.

KİRLİLİK GÖRÜLDÜ

Denizin çekildiği kıyıda ayrıca yer yer kirlilik oluştuğu da gözlendi. Deniz açıklarında bir bölgede kızıl renkli bir maddenin deniz yüzeyini kapladığı görüldü.

"ÇOK GÜZEL BİR GÜN, AMA ÇOK ÜZÜLDÜK"

Çok güzel bir günde sahilin bu durumda olmasına üzüldüğünü belirten vatandaş Özlem Zeren, "Çok güzel bir gün, ama çok üzüldük. Deniz her zamankinden 1,5-2 metre geriye çekilmiş durumda. Dalgalı deniz. Birkaç gün önce daha iyiydi, ama dalgalanmayla birlikte denizin üzerinde kirlilik oluşmuş. Müsilaj değil sanırım" dedi.

Denizin çekildiği ve yer yer kirliliğin oluştuğu Caddebostan sahili havadan görüntülendi.

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Caddebostan’da deniz 2 metre çekildi! Yer yer kirlilik görüldü
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