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Buzlu yolda kayan araç köprüden uçtu! Rusya'da kaza anı kamerada

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Giriş: 15.01.2021 08:32
Güncelleme:15.01.2021 09:33
Son dakika haberi... Buzlu yolda aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı ardından köprüden aşağıya uçtu. Rusya'da gerçekleşen kaza anı saniye saniye bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Buzlu yolda aracın kontrolünü kaybeden bir sürücü bariyerlere çarptı ardından köprüden aşağıya uçtu. Rusya'da gerçekleşen kaza anı saniye saniye bir başka aracın kamerasına yansıdı.

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