02 Şubat 2025, Pazar
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Buzdolabınızda yarım limon varsa dikkat! Yumurta ve limon aynı rafta olursa ne olur?
Her mutfakta bir yarım limon kalır ve tekrar kullanabilmek için buzdolabında muhafaza ederiz. Ancak saklama yöntemine dikkat edilmez ise sağlık problemlerini de beraberinde getirebilir. Bakın ortadan ikiye kesilmiş limonlar buzdolabındayken ne oluyor? İşte detaylar...