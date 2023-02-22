22 Şubat 2023, Çarşamba
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Buzağıyı görünce büyük şok yaşadı... Gören şaştı kaldı
Afyonkarahisar'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yeni doğan buzağıyı gören Veteriner Halil İbrahim Kaçar büyük şok yaşadı. Bakın buzağı nasıl dünyaya geldi...