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Buzağıyı görünce büyük şok yaşadı... Gören şaştı kaldı

İHA
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Giriş: 22.02.2023 15:52
Afyonkarahisar'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Yeni doğan buzağıyı gören Veteriner Halil İbrahim Kaçar büyük şok yaşadı. Bakın buzağı nasıl dünyaya geldi...
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