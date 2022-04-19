19 Nisan 2022, Salı
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Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi!
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında aralarında tutuklu bulunan azmettirici Abdullah Başdemir'in 2 kardeşinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.