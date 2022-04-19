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Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi!

DHA
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Giriş: 19.04.2022 10:24
ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Büyükşen cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Konya'da 3,5 yıl önce öldürülen Metin ve Nejla Büyükşen soruşturması kapsamında aralarında tutuklu bulunan azmettirici Abdullah Başdemir'in 2 kardeşinin de olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
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