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Büyükşen cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne anlatmıştı?

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Giriş: 14.07.2021 10:38
Güncelleme:14.07.2021 10:39
Çifte cinayete ilişkin konya'daki yeni gözaltılar ‘sır perdesi aralanıyor mu?’ sorusunu gündeme getirdi. Olayın tek görgü tanığı, çiftin kızları Büşra Büyükşen'in 3 yıl önce a habere yaptığı açıklama cinayet gecesinin izlerini taşıyordu. Genç kız ilk röportajında bakın neler anlatmıştı.
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