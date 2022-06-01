01 Haziran 2022, Çarşamba
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Büyükçekmece’deki feci kaza saniye saniye kamerada
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, arabanın önündeki aracı solladıktan sonra kontrolden çıkıp durakta bekleyen öğrencilere çarparak yol kenarındaki yeşil alanda takla attığı yansıyor.