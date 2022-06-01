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Büyükçekmece’deki feci kaza saniye saniye kamerada

İHA
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Giriş: 01.06.2022 19:07
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir otomobilin İETT otobüs durağına dalması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı feci kaza anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde, arabanın önündeki aracı solladıktan sonra kontrolden çıkıp durakta bekleyen öğrencilere çarparak yol kenarındaki yeşil alanda takla attığı yansıyor.
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Büyükçekmece’deki feci kaza kamerada
Büyükçekmece’deki feci kaza kamerada
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