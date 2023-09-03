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Büyükçekmece'de İETT otobüsü alev alev yandı

DHA
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Giriş: 03.09.2023 19:08
Son dakika haberi... Büyükçekmece'de park halindeki İETT'ye ait otobüste yangın çıktı. Yangin itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
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İETT otobüsü alev alev yandı
İETT otobüsü alev alev yandı
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