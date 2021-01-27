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Büyük Menderes nehri alarm veriyor! Kirlilik oranı 4'üncü dereceye ulaştı

A Haber
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Giriş: 27.01.2021 13:55
Güncelleme:27.01.2021 15:19
Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes nehri son yıllarda en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Nehirde kirlilik oranı 4'üncü dereceye kadar çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes nehri son yıllarda en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Nehirde kirlilik oranı 4'üncü dereceye kadar çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

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