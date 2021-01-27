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Büyük Menderes nehri alarm veriyor! Kirlilik oranı 4'üncü dereceye ulaştı
Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes nehri son yıllarda en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Nehirde kirlilik oranı 4'üncü dereceye kadar çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
Ege Denizi'ne dökülen Büyük Menderes nehri son yıllarda en kirli dönemlerinden birini yaşıyor. Nehirde kirlilik oranı 4'üncü dereceye kadar çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.