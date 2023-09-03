03 Eylül 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? İşte megakentin deprem tarihi! En son 129 yıl önce...
Türkiye, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin ardından bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleşti. Gözler ise 'eli kulağında' denilen İstanbul depremindeydi. Kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürerken, İstanbul'u etkileyen büyük depremlerin 250 yılda bir gerçekleştiği iddia edildi. Sabah gazetesi yazarı Erhan Afyoncu ise İstanbul'u yıkan son dört büyük depremin farklı zaman aralıklarında olduğunu dile getirdi. 1894'te yani bundan 129 yıl önce yaşanan depremde ise İstanbul'un 6'da birinin yıkıldığını belirtti. Mega Kent'in tarihinde yaşanan depremler hakkında şu bilgileri verdi…