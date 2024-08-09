Bursa'nın İskender'ine rakip çıktı: Damak çatlatan meşhur Bayburt döneri yöresel lezzet yaprak mantıyla buluşturuldu

Bayburt'un eşsiz lezzetlerinden olan meşhur yaprak döneri, yöreye has yoğurtlu yaprak mantıyla buluşturuldu. Ortaya damak çatlatan enfes bir lezzet çıktı. Bursa'nın meşhur İskender'ine rakip olan 'Mantılı Döner' ise yiyenlerden tam not aldı.