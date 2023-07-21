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Bursa'daki kazada kahreden tesadüf! TIR şoförü sinir krizi geçirdi

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Giriş: 21.07.2023 14:49
Kahreden olay Bursa İnegöl’de yaşandı! TIR’a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Bayram Uras hayatını kaybetti. Kendisine çarpan otomobilin sürücüsünün kuzeni olduğunu gören TIR şoförü, sinir krizi geçirdi. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
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