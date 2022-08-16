Bursa'da tarihi ipek fabrikası binasında yangın | Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş A Haber'e konuştu

Bursa'da, 92 yıllık tarihi ipek fabrikasının binası çıkan yangında çöktü. Yangın, yakında bulunan başka bir binaya da sıçrarken, bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına yoğun müdahalesi ile alevler kontrol altına alındı. Diğer yandan A Haber'e konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş “Yangında can kaybı yok. Yangın kontrol altında” ifadelerine yer verdi.

Bursa'daki büyük yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi, Demirkapı Mahallesi'nde meydana geldi.

Demirkapı Caddesi üzerinde bulunan, 92 yıl önce Rum Kilisesi'nden ipek fabrikasına dönüştürülen tesisin üretim binasında, henüz bilinmeyen nedenle çık yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, alevler kentin pek çok noktasından görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin çevrede bulunan binalara sıçrama ihtimaline karşı tedbir alınıp, binalar boşaltıldı.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANI A HABER'E KONUŞTU

Öte yandan yangınla ilgili A Haber'e konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, "Büyük geçmiş olsun. Saat 22:57'de ihbar geldi itfaiye teşkilatımıza. 23:02'de Zafer Grubumuz müdahale ediyor. Şuanda 26 araç olay yerinde tankerlerimizle beraber." dedi.

"CAN KAYBI YOK"

Aktaş "Yangında can kaybı yok. Yangın kontrol altında. Soruşturmalar ilgili makamlarca yapılacak. Eve ve iş yerine yangının sıçramaması sevindirici. Tedbir amaçlı soğutma çalışmaları devam edecek. Emeği geçenlere teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.











