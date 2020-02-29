Bursa’da sıfır araçları taşıyan devrildi, arabalar hurdaya çıktı

Bursa'da fabrikadan yeni çıkan sıfır otomobilleri taşıyan TIR yan yattı. TIR’dan düşen sıfır kilometre araçlar kullanılamaz hale geldi. Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Bursa-İstanbul kara yolunun Dürdane mevkiinde Oyak Renault fabrikasından çıkan sıfır kilometre araçları taşıyan TIR rampadan inerken yan yattı. Kazada tır sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, TIR'dan düşen sıfır kilometre araçlar kullanılamaz hale geldi.

TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sonrası yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Bazı vatandaşlar yolun bir an önce açılması için otomobilleri kendi araçlarına bağlayarak yuvarlandıkları yerden çıkarttı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza yerinde çok sayıda polis ve jandarma ekibi görev alırken, büyüklü küçüklü kurtarıcılar yolun bir an önce açılması için yağmur altında mücadele verdi. Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.