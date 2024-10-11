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Bursa'da şerit ihlali böyle kaza getirdi...

Bursa'da şerit ihlali böyle kaza getirdi...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 10:35
Bursa’da sinyal vermeden şerit değiştiren sürücü sol şeritten hızla gelen otomobilin çarpmasıyla savruldu. Şans eseri kazada yaralanma meydana gelmezken, kaza anı kameraya anbean yansıdı.
Bursa’da şerit ihlali böyle kaza getirdi...
Bursa'da şerit ihlali böyle kaza getirdi...
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