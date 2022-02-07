Bursa’da satırla dehşet ağır cezalık sayıldı! Saldırgan: Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, tartıştığı 18 yaşındaki Abdullah Y.'ye satırla saldırarak yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan 35 yaşındaki Gökhan B.'nin davasının, ağır ceza mahkemesinde görülmesine hüküm verildi. Kararda; iddianame yazıldıktan sonra gün yüzüne çıkan kamera kayıtlarında zanlının, satırla hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye pek çok kez saldırdığı anlar etkili oldu. Mahkeme kurulu, fiilin ‘kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna karar verdi.

Olay, 29 Temmuz 2020 tarihinde, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Sönmez Caddesi'nde yaşandı.

Kıvanç B., arkadaşları Berkay B., Eren K. ve Cihan C. ile parkta bir araya geldi. Arkadaşlarına evden aldığı babasının silahını gösteren Kıvanç B.'nin, iddiaya göre, elindeki tabanca ateş aldı. Eren K.'nin boynundan giren mermi, göğsünden çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Eren K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YEMEK BORUSU PARÇALANDI! 2 AYDA 21 KİLO VERDİ

Kıvanç B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olaydan 1 gün sonra adliyeye sevk edilen Kıvanç B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yemek borusu parçalanan ve 2 ayda 21 kilo veren Eren K. de 22 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.



SATIRLI CANİ SERBEST KALDI



Kıvanç B.'nin amcası Gökhan B., 5 Ağustos 2020'de, Eren K.'nin arkadaşı Abdullah Y.'ye sokak ortasında saldırdı. İddiaya göre Gökhan B., Abdullah Y.'yi, Eren'i hastanede ziyaret ettiği için darbetti. Gökhan B., önce Abdullah Y.'nin başına tahta tabureyle vurdu daha sonra belinden çıkardığı satırla yaraladı. Olayın ardından ağır yaralanan Abdullah Y., tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Gökhan B. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.



"SENİ ÖLDÜRMEYE GÖTÜRECEĞİM"

Olayın ardından Bursa 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; mağdur ile sanık arasında Eren K. ve Kıvanç B. arasında geçen silahlı yaralama nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Geçen yıl 5 Ağustos'ta, Yeşilova Caddesi Hürriyet Meydanı'ndaki iş yerinde sanığın, mağdurun kolundan çekiştirmeye çalışınca aralarında tartışma çıktığı, sanığın mağdura 'Sıra sende, sen neredeydin? Seni öldürmeye götüreceğim. Bu mahallenin ağası, paşası biziz. Kıvanç'ın kim olduğunu kanlı şekilde göstereceğim' sözleri iddianamede yer aldı.

"BU DAHA FRAGMAN, SİZ GALA GECESİNE GELİN"



Tutuksuz yargılama sürerken, Gökhan B.'nin satırla Abdullah Y.'ye vurduğu anları gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ardından Gökhan B. geçen 21 Eylül'de yeniden gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Başboğa, adliye çıkışında gazetecilere "Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin" dedi. Bir süre tutuklu kalan Gökhan B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



"KAN KUSTURACAĞIZ, KİMLERE DERT OLMADIK Kİ"

Bursa 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'tehdit', 'hakaret' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından hakkında 4 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Gökhan B.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan B., müşteki Abdullah Y. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Gökhan B., "Yeğenim Ali Kıvanç yanlışlıkla birini silahla yaralamıştı. Abdullah'ın sosyal medya üzerinden 'Kan kusturacağız, kimlere dert olmadık ki' şeklinde paylaşımlarda bulunduğunu öğrendim. Ayrıca olaydan sonra evimizin önüne gelip, kurusıkı tabanca ile ateş etmişti. Bu eylemleri ile ilgili bir şikayette bulunmadım. Bu konu ile ilgili konuşmak istedim, bana yönelik küfürlü sözler söyledi. Kendimi tutamadım, eylemde bulundum. Kendisini arayıp bir yere çağırmadım, hakaret ve tehdit etmedim. Üzerimdeki çakı bıçağına, 'kamp bıçağı' derler. Beraatimi istiyorum" dedi.



"8 DEFA BIÇAKLA BANA HAMLE YAPTI"



Mağdur Abdullah Y. ise duruşmada, "Yakın arkadaşım Eren K. vuruldu. Ben de ona hastanede destek oldum. Kurban Bayramı'nda benim hatırlamadığım bir numara beni aradı. Konuşmak için beni Hürriyet Meydanı'na çağırdı. Ben de kabul etmedim. Bunun üzerine hakaret içerikli sözler söyledi. 'Geleceksin, Hürriyet Meydanı'nda konuşacağız' dedi. Kabul etmeyince, 'Senin işyerini biliyoruz, sana da aynısını yaşatacağız' dedi. 4 gün sonra bir çiğ köfteci dükkanın önünde bulunduğum sırada, bir kişi beni görünce, 'Seni arıyordum, kaç gündür neredesin sıra sende' diye söylemde bulundu. Beni kolumdan tuttu, 'Seni öldürmeye götüreceğim' dedi. Gitmemek için kapının kolunu tuttum, yumruk atmaya başladı. Yere düştüm, tabureyi alıp kafama ve sırtıma vurdu. Belinden bir şey çıkardı, boynuma doğru hamle yaptı. Boynumu kollamak isterken koluma denk geldi. 8 defa bıçakla bana hamle yaptı. Kaçmaya çalıştım ancak yanındaki arkadaşı beni engelledi. Kaçarken sanık peşimden 2 dakika kovaladı. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.



DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLECEK



Müştekinin avukatı Burcu Özcan Yıldız, sanığın, tutuklandığı sırada gazetecilere 'Bu daha fragman, siz gala gecesine gelin' sözünü mahkeme hakimine hatırlatarak, cezalandırılmasını talep etti. Savcı da sanığın Abdullah Y.'ye husumet beslediğini, Adli Tıp Kurumu raporuna göre hayati tehlike oluşturacak şekilde mağduru yaraladığını, kamera görüntüleri incelendiğinde de hedef gözetmeksizin Abdullah Y.'ye satırla saldırdığını belirterek, bu eylemin TCK 81/1 maddesi gereğince 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçu oluşturduğu yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti de sanık Gökhan B.'nin Abdullah Y.'ye yönelik eylemin 'ağırlaştırılmış kasten yaralama' kapsamında olduğunu belirterek dosyanın nöbetçi Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.