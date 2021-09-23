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Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

DHA
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Giriş: 23.09.2021 12:38
Bursa'da, geçen yıl Aralık ayında, sahte içkiden zehirlenip hastaneye kaldırılan Mehmet İncili (51), Sümer Çam (51), İrfan Çivi (39), Mehmet Süpürgeci (62), Kenan Çetinkaya (56), Ufuk Gezercan ve Mümin Ayyıldız (41), yaşamlarını yitirdi. Aynı içkiden kullandığı için komaya giren Fatih Demir Yağız (50) ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Fatih Demir Yağız, doktorların müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Toplam 8 kişinin öldüğü sahçe içki olayında, gözaltına alınan 6 kişinin yargılaması devam ediyor.
Bursa’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8’e yükseldi
Bursa'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi
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