Bursa’da otomobil alevlere teslim oldu!

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi girişinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobilden bir anda dumanlar çıkmaya başladı. Dumanlar kısa süre sonra yerini alevlere bıraktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

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