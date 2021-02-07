- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Bursa'da 'mezarlıkta ağlayan bebek' ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi
Bursa'da gece yarısı polis merkezine gelen 'mezarlıktan ağlayan bebek sesi geliyor' ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Mezarlığı mercek altına alan ekipler, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.
Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.
Olay, saat 01.00 sularında merkez Osmangazi ilçesi Alacahırka Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, vatandaşın mezarlıkta ağlayan bebek ihbarı üzerine Alacahırka mezarlığına gelen polis, mezarlık içerisinde geniş kapsamlı araştırma başlattı.
Yaklaşık 20 dakika boyunca tüm mezarlığı karış karış ve dikkatli şekilde mercek altına alan polis ekipleri, ağlayan bebek bulgusuna rastlamadı.
Asılsız ihbar sonrası polis ekipleri mezarlıktaki çalışmalarına son vererek, olay yerinden ayrıldı.