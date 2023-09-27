27 Eylül 2023, Çarşamba
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Bursa'da 'Malıma nasıl çökersin' diyerek silah kabzasıyla defalarca başına vurdu!
Bursa'da gece kulübü işletmecisi Bülent Karakuş'u (43) dövüp, tabanca ile başından vurarak öldüren Ertuğrul Erdoğan (22) ile yanındaki 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda, suçunu itiraf eden ve Karakuş ile yaptıkları ticaret sonucu aracını kaybettiğini söyleyen Erdoğan'ın, darp ve infaz anlarını sosyal medya hesabından canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı.