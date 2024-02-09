Bursa’da kurtarma tatbikatı! A Haber canlı yayınında AFAD olası depremlere karşı tatbikat düzenledi

Bursa'da AFAD ekipleri olası depremlere karşı gece yarısı tatbikat yapıyor. Senaryo gereği kentsel dönüşüm enkazında kurtarma çalışması gerçekleştirildi ve A Haber ekibi bu anları görüntüledi. İşte haberin detayları…

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