09 Şubat 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa’da kurtarma tatbikatı! A Haber canlı yayınında AFAD olası depremlere karşı tatbikat düzenledi

Bursa’da kurtarma tatbikatı! A Haber canlı yayınında AFAD olası depremlere karşı tatbikat düzenledi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2024 01:18
Bursa'da AFAD ekipleri olası depremlere karşı gece yarısı tatbikat yapıyor. Senaryo gereği kentsel dönüşüm enkazında kurtarma çalışması gerçekleştirildi ve A Haber ekibi bu anları görüntüledi. İşte haberin detayları…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında deprem tatbikatı!
Canlı yayında deprem tatbikatı!
Muğla’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı!
Muğla’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı!
4 yaşında baba mesleğine merak sardı!
4 yaşında baba mesleğine merak sardı!
Bu virüs çok hızlı bulaşıyor!
Bu virüs çok hızlı bulaşıyor!
Mersin’de gaz kaçağı paniğe sebep oldu!
Mersin’de gaz kaçağı paniğe sebep oldu!
A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı!
A Haber market fiyatlarını karşılaştırdı!
Şişli’de şaşkına çeviren olay!
Şişli’de şaşkına çeviren olay!
Hindistan’a çığ düştü!
Hindistan’a çığ düştü!
’Bana üvey evlat muamelesi yapıyordu’
'Bana üvey evlat muamelesi yapıyordu'
Arkadaşını ’heimlich’ manevrasıyla kurtardı
Arkadaşını 'heimlich' manevrasıyla kurtardı
2 bin yıllık gizem çözüldü
2 bin yıllık gizem çözüldü
İstanbul’da park kavgası cinayeti kamerada
İstanbul’da park kavgası cinayeti kamerada
Daha Fazla Video Göster