Bursa’da korkunç kaza! Sporcuları taşıyan minibüs hafriyat kamyonuna çarptı

Korkunç kaza sabah saatlerinde Bursa'da meydana geldi. Aksaray’dan, Balıkesir’de düzenlenecek olan Spor Toto Minikler Judo Şampiyonası’nda mücadele edecek sporcuları taşıyan minibüs, hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada 44 yaşındaki antrenör Abdülcelil Er Bayram hayatını kaybetti, 14 sporcu ve 1 antrenör ile sürücü yaralandı. Dehşete düşüren kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.