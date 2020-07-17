17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Bursa'da korkunç anlar kamerada! 5 yaşındaki çocuk...

Bursa'da korkunç anlar kamerada! 5 yaşındaki çocuk...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.07.2020 10:30
Güncelleme:17.07.2020 10:35
Bursa’da, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdürrezzak D.'ye (5), minibüs çarptı. Çocuğun yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, geçen salı günü İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Abdürrezak D.'ye çarptı. Yaralanan, kısa süre sonra yerden kalkıp, kaldırıma çıktı. Minibüs sürücüsü ise yoluna devam etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Abdürrezzak D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kaçan minibüs sürücüsünü bulmak için araştırma başlattı.



KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Abdürrezzak D.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı, minibüsün çarpması ve çocuğun yaralı olduğu halde ayağa kalkıp, yürümesi görülüyor.

Korkunç anlar kamerada! 5 yaşındaki çocuk...
Korkunç anlar kamerada! 5 yaşındaki çocuk...
Hafriyat kamyonu devrildi
Hafriyat kamyonu devrildi
Aküsü bitince çılgına döndü
Aküsü bitince çılgına döndü
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Kafasına saplı bıçakla tavırları şok etti
Kafasına saplı bıçakla tavırları şok etti
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
Hicret nasıl gerçekleşti?
Hicret nasıl gerçekleşti?
Evlat nöbetinde 15. kavuşma
Evlat nöbetinde 15. kavuşma
Tükür babanın yüzüne
"Tükür babanın yüzüne"
Anahtarı çevirince bomba gibi patladı
Anahtarı çevirince bomba gibi patladı
Sosyal medyanın konuştuğu görüntü!
Sosyal medyanın konuştuğu görüntü!
Sosyal medyada paylaştılar! 3 polis 1 imam...
Sosyal medyada paylaştılar! 3 polis 1 imam...
Daha Fazla Video Göster