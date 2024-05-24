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Bursa’da kahreden kaza: 3 ölü 4 yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2024 11:24
Güncelleme:24.05.2024 11:26
Bursa’nın İznik ilçesinde, virajı alırken ıslak yolda kayan tırın dorsesi, aynı aileden 3 kişinin feci şekilde ölümüne sebep oldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Bursa’da kahreden kaza: 3 ölü 4 yaralı
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