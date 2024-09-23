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Bursa'da işçi servisinde can pazarı

Bursa'da işçi servisinde can pazarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 23.09.2024 10:19
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak direğe çarpan işçi servisi minibüsü devrildi. Kazada sürücü ve 12 işçi yaralandı.
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